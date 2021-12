In Thüringen haben sich dieses Jahr bislang deutlich weniger Menschen als üblich um eine Ausbildung bei der Polizei beworben. Anfang Dezember lagen für die 300 offenen Stellen des neuen Jahrgangs 2022 rund 640 Bewerbungen vor, wie das Thüringer Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Zum Vergleich: Bis Ende der Bewerbungsfrist für den Jahrgang 2021 hatte es 1.548 Bewerbungen gegeben, im Jahr 2019 lag die Bewerberzahl bei 1.888 und im Jahr 2010 noch bei 2.982. Ursprünglich sollte die Bewerbungsfrist Ende des Jahres auslaufen, wurde aber nun bis März 2022 verlängert, wie ein Sprecher sagte.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) zeigte sich angesichts dieser Entwicklung besorgt. "Wir erleben in diesem Jahr einen Einbruch der Bewerberzahlen", sagte Maier. Seiner Ansicht nach hätten sich die Bedingungen wie die Bezahlung für Polizisten nicht verschlechtert, "sondern es muss etwas damit zu tun haben, was jetzt gerade Polizistinnen und Polizisten auch aushalten müssen", sagte Maier. Die vielen Einsätze bei Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik bezeichnete er als starke Belastung für die Beamten. Bei den Protesten seien nicht nur Rechtsextremisten unterwegs, sondern auch bürgerliches Klientel, teils mit Kindern. Dennoch würden bei solchen Demos Polizisten auch mit Böllern oder anderer Pyrotechnik beworfen, was zu schweren Verletzungen führen könne.