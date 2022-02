Für den Kauf der Waffen samt Zubehör wie Visiere, Handgriffe, Lampen und Trageriemen kalkuliert das Ministerium mit Kosten von bis zu 7,4 Millionen Euro. Für die Beschaffung der Waffen hatte das Ministerium im vergangenen November eine europaweite Ausschreibung gestartet. Deren Angebotsfrist endet laut Ausschreibungstext am 22. Februar. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Hersteller Zeit, Angebote einzureichen.

Die neuen Gewehre sollen die verwendeten Maschinenpistolen des Typs MP5 von Heckler & Koch ersetzen und laut Ministerium die Ausstattung der Polizisten mit Pistolen und Schutzausrüstung ergänzen. Laut Ministerium seien "Fähigkeitslücken" der bisher verwendeten Maschinenpistolen, die sich in der Auswertung von Terroranschlägen oder Amoklagen der vergangenen Jahre ergeben hätten, der Grund für den geplanten Ersatz.

Mit der Neubeschaffung folgt die Thüringer Polizei einer Strategie der Aufrüstung, die in anderen Bundesländern ebenfalls im Gange ist. So hat beispielsweise die sächsische Polizei beim Thüringer Hersteller C.G. Haenel 2.300 halbautomatische Gewehre bestellt. Andere Länder haben ihre Polizei in den vergangenen Jahren mit Waffen anderer Hersteller ausgestattet.