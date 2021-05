Der flächendeckende Einsatz von Diensthandys und Tablets in der Thüringer Polizei verzögert sich. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen sollten im vergangenen Jahr rund 2.000 Beamtinnen und Beamte im Streifendienst Mobiltelefone erhalten.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte die Ausstattung für das erste Halbjahr 2020 angekündigt. Doch bisher sind die Geräte weder beschafft noch ausgegeben worden. So wurden nur rund 160 Mobiltelefone und 70 Tablets gekauft, die aber derzeit noch nicht genutzt werden.

Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums sollen sie erst im zweiten Halbjahr dieses Jahres in der Landespolizeiinspektion Saalfeld für einen Pilotversuch eingesetzt werden. Dazu sollen dann noch einmal rund 200 weitere Handys beschafft werden. Diese Probephase sollte eigentlich schon seit über einem Jahr laufen.

Neben Funkgeräten sollen Polizisten und Polizistinnen in Thüringen im Streifendienst auch Mobiltelefone erhalten. Aber die Umsetzung läuft schleppend.

Das Ministerium begründet die Verzögerungen mit Sicherheitsproblemen und hohen technischen Anforderungen. "Dabei gehe es um die mobile Verarbeitung polizeilicher Daten bei uneingeschränkter Daten- und Informationssicherheit“, heißt es in einer Antwort.

Doch nach MDR THÜRINGEN-Informationen verzögert sich die Ausgabe auch, weil es sich offenbar schwierig gestaltet, die Handys mit einer sicheren Software auszustatten. Zudem sollen sich Abstimmungsprozesse innerhalb der Thüringer Polizei immer wieder in die Länge ziehen.

Ebenfalls verzögern sich der Aufbau und der Einsatz einer sogenannten Online-Wache in der Thüringer Polizei. Mit dieser soll es möglich sein, dass Bürgerinnen und Bürger sich direkt digital an die Polizei wenden können, ohne in eine Wache fahren zu müssen. Das wäre besonders im ländlichen Raum Thüringens wichtig.