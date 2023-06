Razzia Thüringer Polizei gelingt Schlag gegen Drogendealer

Die Thüringer Polizei hat in Weimar Drogen im Wert von einer halben Million Euro sichergestellt. Die Beamten fanden große Mengen Cannabis und Crystal Meth in einer Garage. Ein 39-jähriger Deutscher sitzt in Untersuchungshaft. Auch in Nordhausen gab es Durchsuchungen.