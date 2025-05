Was diese offenbar auch als wichtigen Baustein im Verfahren ansahen. Denn Anfang Februar 2024 erreichte die Staatsanwaltschaft Gera eine E-Mail des Leiters der Internen Ermittlungen. In diesem regte er an, bestimmte Räume in der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld mit Videotechnik geheim auszurüsten. In der Kombination mit dem Einsatz des Informanten und dem geplanten Einbau der Videotechnik würden die Erfolgschancen steigen, den vermeintlichen Verräter zu stellen.