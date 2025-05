Die Spieleplattform ist bei Jugendlichen und Kindern sehr beliebt . Viele Millionen Userinnen und User loggen sich täglich auf der Plattform weltweit ein. Nach Angaben der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen gehört Roblox in Deutschland zu den Top 3 der beliebtesten Spiele bei Kindern und Jugendlichen.

Die Spieler können dort in Rollen schlüpfen und etwa als Polizisten Verbrecher jagen oder in einer Disco tanzen. Gefragt ist auch Kreativität. Die Nutzer bauen sich ihre Spiele und Räume nach ihren eigenen Interessen zusammen.

Auf der Plattform lauern auch Gefahren für Kinder . Und zwar in der Form, dass sich dort Erwachsene aufhalten, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben. Laut Patrick Martin von der Landespolizeidirektion ist die Schwachstelle von Roblox, dass man sich dort ohne Ausweis, ohne Identifizierungsverfahren anmelden kann.

Das angegebene Alter wird nicht überprüft. Nach Angaben von Martin ermittelt die Thüringer Polizei schon in mehreren Roblox-Fällen: "In diesen Fällen haben offensichtlich Erwachsene Kontakt zu den Kindern aufgenommen. Das ging dann so weit, dass pornografische Aufnahmen von den Kindern abgefordert wurden." Die Orte, in denen die Kinder leben, will Martin aus Schutz der Betroffenen nicht nennen - weil darunter auch sehr kleine Orte sind.