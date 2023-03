Im vergangenen Jahr sind laut Kriminalitätsstatistik mehr als 5.300 Fälle von Telefonbetrug erfasst worden. Das sind doppelt so viele im Jahr 2021. Opfer waren meist ältere Menschen. Insgesamt ist ein Schaden von rund viereinhalb Millionen Euro entstanden. Innenminister Maier sprach von einer erschreckenden Dimension. Er appellierte an die Bürger, bei obskuren Anrufen stets misstrauisch zu sein und niemals Geld an Fremde zu übergeben.