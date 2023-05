Bei einem Unfall mit seinem Quad hat sich am Himmelfahrtsabend ein Mann in Nordhausen schwer verletzt. Laut Polizei hatte der 47-Jährige am frühen Abend am Himmelgarten ein Wendemanöver versucht. Dabei kippte das Fahrzeug um und fiel auf den Mann. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann sei "erheblich" alkoholisiert gewesen, sagte die Polizei.

Zudem sind m Himmelfahrtstag in Thüringen etliche Unfälle mit Betrunkenen passiert. So kam am Abend in Gotha eine 41 Jahre alte Autofahrerin von der Straße ab, fuhr gegen mehrere Bäume und in ein Gebüsch und blieb unverletzt. Die Frau hatte keine gültige Fahrerlaubnisl, dafür aber laut Polizei einen Atemalkoholwert von 3,2 Promille.