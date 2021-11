Berufungsurteil Landgericht Erfurt kippt Haftstrafe für Polizisten

Das Landgericht Erfurt hat am Montag in einem Berufungsurteil eine zweijährige Gefängnisstrafe für einen Polizisten in eine Bewährungsstrafe umgewandelt. Er soll interne Daten an Dritte weitergeleitet haben. Gegen ihn sind weitere Verfahren geplant.