Renato Hoffmann hat Sonderurlaub. Zuletzt arbeitete der Polizeibeamte in der für Polizeiangelegenheiten zuständigen Abteilung 4 des Thüringer Innenministeriums. Seit mehreren Jahren engagiert sich Hoffmann in der Thüringer AfD an herausragender Stelle, während seine Arbeit für den eigentlichen Dienstherren ruht. Der unbezahlt freigestellte Staatsdiener fungiert als stellvertretender AfD-Fraktionsgeschäftsführer im Erfurter Landtag. Zu seiner Doppelrolle äußerte er sich auf MDR-Anfrage nicht.

Es sind solche Fälle, die Jürgen Hoffmann, der Thüringer Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, kritisch sieht. "Eine konsequente Auseinandersetzung mit den 'Polizisten' in der AfD, besonders aktiven 'Polizisten', geschieht innerhalb der Polizei nicht", sagte er MDR THÜRINGEN. Aus Sicht Hoffmanns stünden "die von der SPD, den Grünen und der Linken ständig geäußerten Anschuldigungen gegen die AfD in einem krassen Missverhältnis zum tatsächlichen Umgang mit AfD-Leuten in der Polizei". Gemeint ist etwa die Kritik, die AfD vertrete fremden- und islamfeindliche sowie völkisch-nationalistische Positionen. "Bei unseren Kolleginnen und Kollegen steht die Frage im Raum: Geht es nur um 'SPD-Propaganda'?", ergänzt Hoffmann. Innenminister Georg Maier gehört der SPD an. Der Gewerkschafter ist CDU-Mitglied. Auf MDR-Anfrage kommentierte das Innenministerium die Kritik der Gewerkschaft nicht.