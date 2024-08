Schon im Juni hatte Thüringens Innenminister Georg Maier diesen Schritt angekündigt und das Verfahren in Gang gesetzt – also noch lange vor dem Anschlag in Solingen. Die Verwaltungen der Landkreise und der kreisfreien Städte hätten die Situation in ihrer Region schließlich am besten im Blick und könnten bedarfsgerecht reagieren, so Maier nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Ob es hilft?