Hubschrauber fliegen in der Regel auf Sicht, was nicht bedeutet, dass nur bei Sonnenschein geflogen werden kann. Auch das Fliegen bei Dunkelheit und verminderter Sicht ist möglich, weil die Thüringer Hubschrauber nach Instrumentenflugregeln fliegen können. "Es muss natürlich auch Sinn machen, den Hubschrauber einzusetzen. Bei sehr tiefem Nebel wäre ein Einsatz, der Sicht erfordert, auch nicht zielführend", so Patrick Martin, Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion.

Was war der Grund für den Einsatz in Erfurt?

Im Falle unserer nächtlichen "Lärmbelästigung" in Erfurt war es am Ende eine Mischsituation. Ein Mann war am Bahnhof kontrolliert worden, ein Drogentest war positiv ausgefallen und während der Kontrolle flüchtete der Mann mit seinem Auto. In der Schillerstraße endete die Flucht an einem geparkten Transporter.

Nun wurde das Fluchtfahrzeug bei dem Zusammenstoß oberflächlich betrachtet nur leicht beschädigt, sogar die Frontscheinwerfer leuchteten noch, sodass nicht zwingend von einer schweren körperlichen Verletzung des Mannes ausgegangen werden kann. Trotzdem hatte man sich in der Nacht für den Hubschraubereinsatz und auch für den Einsatz eines Fährtenhundes entschieden, um den Mann zu finden. Am Montag war ein drogenbrauschter Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Dass er sich in seinem Zustand mindestens in einer Ausnahmesituation befunden hat, darf man unterstellen, sodass in der Summe die Beamten zu dem Schluss gekommen sind, dass eine Suche per Hubschrauber geboten ist. So banal es klingt, die Polizei wird sich am Ende rechtfertigen müssen, wenn es spätestens vor Gericht auch darum geht, ob Folgeereignisse hätten verhindert werden können. Geiselnahme, Unfall, Suizid, doch eine schwerere Verletzung, die Drogenwirkung, die Liste ist sicher unvollständig.

Mittlerweile ist der Stand des Erfurter Falles nach Auskunft der Polizeiinspektion so, dass der Täter namentlich bekannt ist und auch nicht mehr direkt schutzpolizeilich gesucht wird. Der Fall ist also nun auf der Schreibtischebene angekommen. Das heißt, die Ermittlungen werden weitergeführt und dann landet die Akte bei der Staatsanwaltschaft und nach deren Entscheidung am Ende - gegebenenfalls vor Gericht. Dass der 24-jährige zwischendurch Kontakt mit der Polizei bekommt, davon kann man ausgehen, schließlich ist da ja noch ein Auto auf der Straße stehengeblieben und ein paar Fragen sind auch noch offen.

Wenn wir eine verletzte Person suchen, dann spielt Geld keine Rolle. [...] Wenn der Hubschrauber verfügbar ist, wird er eingesetzt. Patrick Martin, Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion

Wie oft fliegen die Thüringer Hubschrauber?

Einmal täglich sind die beiden Hubschrauber durchschnittlich im Einsatz. Die Gründe sind so vielschichtig wie das Leben. Und wenn es ums Überleben geht, dann wird auch nicht lange gefackelt, auch wenn sich hinterher herausstellt, dass es auch ein Hund getan hätte. Die Hubschrauberkarte wird zum Beispiel dann schnell gezogen, wenn sich nach einem Unfall herausstellt, dass Unfallbeteiligte fehlen.

Blutspuren sind oft nur äußere Anzeichen, schwere innere Verletzungen wie Blutungen sind aber mitunter erst im Krankenhaus diagnostizierbar. Hier tickt die Uhr oft unerbittlich und Unfallopfer in Ausnahmesituationen laufen auch schon mal unter Schock orientierungslos umher, zum Beispiel auf die Straße oder Autobahn. 738 Pferdestärken verbrauchen eine Menge Treibstoff pro Flug. Bildrechte: IMAGO / Daniel Schäfer

Natürlich ist der Hubschrauber nicht ganz billig und verbraucht eine Menge Sprit, wenn er in der Luft ist. Trotzdem gibt es Situationen, da ist er die erste Wahl. Patrick Martin betont dabei, dass es in der Abwägung immer darum geht, mit welchem Einsatzmittel man den Einsatzzweck am schnellsten erfüllen kann. "Wenn wir eine verletzte Person suchen, dann spielt Geld keine Rolle. Dann setzen wir das Einsatzmittel ein, das uns zum Ziel bringt. Wenn der Hubschrauber verfügbar ist, wird er eingesetzt." sagt Patrick Martin, Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion.