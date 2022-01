Schwierige Frage, sobald man genauer hinschauen will... Natürlich gibt es seit Jahrzehnten unendlich viele Studien zu Nachrichtenfaktoren von Schaden über Prominenz und Konflikt bis zu Alltagsnähe. Nach "positiv" wird dabei eher nicht eingeteilt. Einzelne Listen enthalten Punkte wie "Nutzen" oder "Erfolg". Ausgehend davon und der Umkehrung einzelner "negativer" Nachrichtenfaktoren wurde diese Kriterienliste zugrundegelegt:

"Anfang" (Neues, Eröffnung, Ernennung)

"Beilegen" (Schlichten, erfolgreiche Kompromissfindung)

"Erleben" (positives Erleben, Erlebnisse, Freude, Feiern)

"Erfolg" (Gewinn, Auszeichnung, Lob, positive Rekorde)

"Fortschritt (technisch oder in einem längeren (Verwaltungs-)Ablauf mit Zwischenstufen, Erkenntniszuwachs, höherer Nutzen)

"Besserung" (Sanierung, Reparatur, heilen, schützen, ausgebliebener erwarteter Schaden)

"Zuwendung (helfen, Erinnerung/Gedenken an Menschen)

"Materielles" (Bekommen, sparen, Entlastung)

"Leicht&lustig"



Nicht als positiv bewertet wurden Artikel, in denen sich positive und negative Aspekte weitgehend die Waage hielten, etwa bei einer mehrmonatigen Straßensperre für den Bau einer Ortsumfahrung oder mehrmonatiger Bauverzug, weil ein seltener Vogel brütete.

Ebenfalls nicht als positiv eingestuft wurden grundsätzlich Urteile, Artikel zu Ermittlungsverfahren, Parlamentsbeschlüsse, Wahlen aller Art oder Punkte mit noch komplett unklaren Folgen.



"Fortschritt" und "Besserung" haben Überschneidungen. Auch "Anfang" und der Ausschluss von Wahlergebnissen bringen Unschärfen. Dazu kommt, dass in vielen Meldungen auch mehrere Faktoren eine Rolle spielen können. Entscheidend war weniger die Zuordnung zu genau einem der Punkte, sondern ein ausreichend positiver Gehalt. Als "positiv" wurden auch Pläne und Absichten aufgenommen, solange sie hinreichend konkret waren. Zu dieser Gruppe mit etwas weniger fassbarer "Positivität" gehörten zwölf Prozent dieser Artikel.