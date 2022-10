Nach dem Auslaufen von Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket haben sich die Verbraucherpreise in Thüringen zum Vorjahresmonat um rund zehn Prozent erhöht. "Zum 1. September 2022 liefen diese Maßnahmen aus und die Verbraucherpreise stiegen sprunghaft an", teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Lag die Inflationsrate im August noch bei 8 Prozent, betrug sie nun im September 9,9 Prozent.