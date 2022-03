Das führt auch dazu, dass Gas an manchen Tagen inzwischen im Einkauf ein Vielfaches dessen kostet, was noch vor einem Jahr aufgerufen wurde. Für Verbraucher gilt allerdings nicht der tagesaktuelle Preis: "Was wir heute, also 2022, an unsere Kunden liefern, haben wir 2020 und 2021 in Tranchen beschafft. Wir kaufen nicht auf einmal, sondern immer kleinere Mengen, so dass wir zum Schluss die Menge haben, die wir für unsere Kunden brauchen", sagt Markus Dürr, Geschäftsführer der Energiewerke Zeulenroda GmbH. Das Unternehmen beliefert etwa 11.000 Kunden mit Strom und Gas und gehört damit zu den kleineren unter den etwa 30 Versorgern in Thüringen.