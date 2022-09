Das Mensa-Essen an Thüringer Hochschulen und Universitäten wird teurer. Das teilte das Studierendenwerk Thüringen am Montag mit. Grund dafür sind demnach die deutlich gestiegenen Lebensmittelpreise. So seien beispielsweise die Preise bei Gemüse um mehr als 30 Prozent und die Preise für Nudeln um mehr als 40 Prozent gestiegen.