Am Donnerstag hat Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sieben sozial engagierte Menschen mit Bundesverdienstorden geehrt. Zu den Preisträgern zählen Hartmut Eckhardt aus Weimar, der für seinen Einsatz für Völkerverständigung ausgezeichnet wurde. Er organisiert Bürgerreisen in europäische Städte.

Auch Silke Gablenz-Kolakovic aus Jena erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande. Sie engagiert sich insbesondere für das Liebhabertheater und das Schloss Kochberg. Helgard Groß aus Neumühle an der Elster im Landkreis Greiz wurde für ihr jahrzehntelanges Engagement im Kreissportbund ebenfalls mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.

Für seine Verdienste bei der Aufarbeitung des DDR-Unrechts, insbesondere des Themas DDR-Heimerziehung, wurde Manfred May aus Benshausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gewürdigt. Jochen Süß aus Lippersdorf-Erdmannsdorf im Saale-Holzland-Kreis bekam das Verdienstkreuz am Bande für seinen Einsatz zur Aufrechterhaltung des Andenkens an Christian und Alfred Brehm. Der Nordhäuser Manfred Schröter nahm das Verdienstkreuz entgegen, da er sich für die Erforschung der Schicksale jüdischer Menschen in Nordhausen in der Zeit des Nationalsozialismus einsetzt.