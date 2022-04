Bei der traditionellen Gala des Thüringer Sports sind am Freitagabend die Thüringer Sportler des Jahres 2021 geehrt worden. Mehr als 6.000 Sportfans hatten bereits Ende vergangenen Jahres abgestimmt. Erst jetzt aber erhielten die Siegerinnen, Sieger und Platzierten die offizielle Ehrung. Ausgezeichnet wurden Athleten in vier Kategorien.

Thüringer Sportlerin des Jahres wurde Radsportlerin Lisa Klein. Der Olympiasieg im Bahnrad-Vierer mit Weltrekordzeit in Tokio 2021 sowie WM-Gold mit der Mixed-Staffel auf der Straße brachten der 25-Jährigen den Titel. Auf Rang zwei kam die Rennrodlerin Julia Taubitz. Bahnrad-Sprinterin Pauline Grabosch schaffte es auf den dritten Platz.

Bei den Männern konnte Geher Jonathan Hilbert, Olympia-Silbermedaillengewinner von 2021 , die meisten Stimmen verbuchen. Zweiter wurde Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer, Rang drei belegte Radsportler Tony Martin. Die beiden Erstplatzierten - sowohl Lisa Klein als auch Jonathan Hilbert - konnten bei der Preisverleihung in Erfurt nicht dabei sein, sie wurden jeweils per Video zugeschaltet.

Erstmals wurde ein Sonderpreis verliehen. Er ging an den Biathleten Erik Lesser - für faires und soziales Wirken und eine klare Haltung über den Sport hinaus. Leser, der viele Jahre Athletensprecher im Weltverband war, hatte ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg gesetzt, indem er seinen Instagram-Account an ukrainische Sportler verlieh, um unzensiert über den Krieg berichten und so die russischen Follower erreichen zu können.