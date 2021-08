Thüringen geht bei den Investitionsprojekten für den Deutschlandtakt der Deutschen Bahn nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn so gut wie leer aus. Von den in dieser Woche benannten 181 Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Milliarden Euro betreffe nur eines Thüringen, kritisierte Pro Bahn am Donnerstag.