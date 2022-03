Die Polizei hat in Georgenthal im Landkreis Gotha einen Lastwagenfahrer angehalten, der sturzbetrunken war. Einer Streife fiel am Samstagabend der Sattelzug wegen seiner Fahrweise auf.

Mit fast 2,7 Promille war ein Lkw-Fahrer in Georgenthal unterwegs.

Ein ebenfalls 51-Jähriger ist in Erfurt-Nord in eine Baugrube gefahren. Zeugen beobachteten den Unfall am Samstagmorgen auf einem Parkplatz und alarmierten die Polizei. Eine Atemalkoholkontrolle ergab den Angaben zufolge 1,88 Promille. Der Fahrer konnte sich selbstständig mit seinem Beifahrer aus dem Wagen befreien, musste aber seinen Führerschein abgeben. Beide blieben unverletzt.