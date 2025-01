Thüringer Banken und Verbraucherschützer warnen vor einer neuen Betrugsmethode per QR-Code. Das Phänomen wird ähnlich den Phishing-Mails "Quishing" genannt. Verbraucher erhalten in diesen Fällen Info-Post mit einem gefälschten Logo. Ein QR-Code führt dann zu einem Link, der die Kunden auffordert, sensible Daten wie Zugangsdaten zum Konto, PIN oder TAN anzugeben.