Doch ab Mai sollen die Quarantäne-Regeln für Kontaktpersonen beziehungsweise Isolationsregeln für eine mit dem Coronavirus angesteckte Person auch in Thüringen gelockert werden. Infizierte müssen sich dann nicht mehr isolieren, haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) teilte am Montag mit, dass die Quarantäne- und Isolationsregeln dann nur noch freiwillig seien. Infizierten, ob mit oder ohne Symptomen, wie auch Kontaktpersonen wird ab Mai dann nur noch "dringend empfohlen", sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden. Eine Ausnahme besteht für das Gesundheitswesen und in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Dort gilt bei einer Corona-Infektion dann eine mindestens fünf Tage andauernde in Isolation. Danach soll sich mit einem Schnelltest wieder frei getestet werden.