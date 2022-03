Corona Ungeimpfte Infizierte erhalten in Thüringen wieder Entschädigung bei Quarantäne

Die empfohlenen Impfungen gegen das Coronavirus seien nicht geeignet, Infektionen mit so hoher Wahrscheinlichkeit zu verhindern, dass jemand durch eine Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfung nach drei Monaten eine Absonderung hätte vermeiden können, hieß es. Das sei der Grund, weswegen der beschlossene Wegfall der Entschädigungszahlungen auch bei Ungeimpften nicht mehr anzuwenden sei, wenn sie wegen einer Infektion in Quarantäne müssen.

Anders verhalte es sich bei Ungeimpften, die in Quarantäne müssen, weil sie als Kontaktpersonen gelten, sich aber nicht selbst infiziert haben: In diesem Fall müssten sich Geimpfte nicht in Quarantäne begeben, Ungeimpfte schon. Die Absonderung hätte also durch eine Impfung vermieden werden können, hieß es.