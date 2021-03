Seit Einführung der Polizei-Kennzeichnungsnummer in Thüringen vor drei Jahren sind in sieben Ermittlungsfällen Beamte aufgrund der Nummer an ihrer Uniform identifiziert worden. Das geht aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Raymond Walk hervor. "Die zugrunde liegenden Sachverhalte stammen alle aus dem Jahr 2020", heißt es in der Antwort des Innenministeriums an Walk.