Nach dem Vorgehen Thüringer Polizisten gegen Gegendemonstranten in Kassel wird über die Fehlerkultur bei der Landespolizei diskutiert. Anlass ist ein Video, das bei einer Demo von Tausenden Menschen gegen Corona-Maßnahmen am Sonnabend aufgenommen wurde. Es zeigt einen Mann in der Einsatzuniform und mit der Kennzeichungsnummer der Thüringer Polizei, der das Fahrrad einer Gegendemonstrantin von der Straße zerrt. Die Frau hält dagegen, der Beamte holt schließlich aus, packt sie am Hinterkopf und drückt diesen in Richtung Lenker, bevor er von ihr ablässt.