In manchen Stadtbezirken von Berlin hänge der Wahlerfolg von der Fahrradpolitik mit ab, sagt sie: "In Thüringen sind wir davon leider noch weit entfernt." Beispielsweise Fahrradampeln, wie sie in anderen Städten deutschlandweit üblich seien, gebe es in Thüringen kaum - allenfalls in Erfurt oder Jena. Auch fehlten Aufstellflächen, die ein bevorzugtes Überqueren von Kreuzungen mit dem Rad gestatten.

Von der Politik erhoffe sie sich daher, "spätestens nächstes Jahr mit dem nächsten Haushalt", dass "deutlich mehr" in den Radverkehr investiert werde. In vielen Kommunen sei dafür die Motivation zu spüren, doch beispielsweise fehlten Menschen, die mit entsprechenden Kenntnissen neue Projekte wirklich planen und umsetzen würden. Wichtig dabei sei, dass der Radverkehr bei der Planung von Verkehrsprojekten "von vornherein wirklich als Pflichtteil mitbedacht wird und nicht am Ende geschaut wird, welchen Teil vom Kuchen können wir noch abgeben".

Sicherlich scheitere an manchen Orten der gute Wille am fehlenden Geld. Doch es gebe auch Beispiele, wo Projekte, die "eigentlich gut gemeint waren", nicht zu Ende gedacht worden seien. Erst kürzlich sei in Erfurt mit Fördergeldern eine Fahrradbrücke gebaut worden. Dann habe man festgestellt, dass man dort mit einem Anhänger oder mit langem Lastenrad nicht durchkommt.

Deutlich besser, so sagt die ADFC-Chefin, sieht es bei touristischen Radwegen in Thüringen aus. Auf rund 3.800 Kilometer Länge sei das Radnetz inzwischen gewachsen. Hier sei zu spüren, dass immer mehr Touristen zum Urlaub kommen, da inzwischen auch eine ordentliche Infrastruktur mit Herbergen und Gaststätten entlang der Wege existieren.