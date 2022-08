In Thüringen beginnen im September umfangreiche Radon-Bodenmessungen. Das teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) mit. Gemessen wird demnach in den Gemeinden, die als Radonvorsorgegebiete ausgewiesen wurden. Nötig dafür sind kleine Bohrungen mit einem Durchmesser von 40 Millimetern und bis zu 1,10 Meter Tiefe.

Außerdem wird die Radonkonzentration in Aufenthaltsräumen ermittelt, die etwa in Keller- und Erdgeschossen liegen. Dazu werden sogenannte Exposimeter an Haushalte verschickt. Diese Geräte werden ein Jahr lang in den Räumen aufgestellt. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.