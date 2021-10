Dabei gehöre der Freistaat "von seinem Radon-Problem her in die Spitzengruppe". Das bestätigt auch das TLUBN: "Thüringen gehört neben Sachsen und Bayern zu den drei Bundesländern, die, was Radon betrifft, das größte Problem haben", sagt Dieter Gebhardt.

Radon kommt überall vor

Man muss wissen: Radon kommt überall vor. Aber es gibt Gegenden, in denen eine höhere Konzentration von Radon wahrscheinlicher ist. "In der Regel ist dort der Radonwert erhöht, wo Sie Gebirge haben, im Thüringer Wald also oder im Schiefergebirge", sagt Dieter Gebhardt.

Insbesondere in der Heizperiode reichert sich Radon an. Dieter Gebhardt, Referent für Strahlenschutz beim TLUBN