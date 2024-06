Radsport Immer noch Streckenposten für Thüringen-Rundfahrt der Frauen gesucht

Die Streckenposten sollen etwa Nebenstraßen oder Einfahrten absichern. Sie werden von der Polizei eingewiesen. Helfen könnten alle Interessierten ab 18 Jahren. Die benötigte Ausrüstung in Form von Trillerpfeife und Warnweste sowie Speisen und Getränke werden den Helfern am jeweiligen Tag gestellt. Freiwillige Helfer können sich entweder per E-Mail an info@fsv-thuringia.de, per Telefon oder Whatsapp unter 0157 348 391 32 anmelden. Bei einem Anruf können Verbindungskosten anfallen.