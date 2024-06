Die "Lotto Thüringen Ladies Tour" findet zum 36 Mal statt. Sie startet am 25. Juni in Jena. Am darauffolgenden Tag ist zum 35. Mal Gera Etappenort. Die Tour endet am 30. Juni in Schmalkalden. Insgesamt gehen 20 Teams aus zwölf Nationen an den Start. Unter den Athletinnen werden Europa- und Weltmeisterinnen sowie Olympiasiegerinnen sein.