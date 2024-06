Die Ladies Tour ist ein internationales Frauenetappenrennen. Insgesamt gehen 20 Teams aus zwölf Nationen an den Start. Unter den Athletinnen werden Europa- und Weltmeisterinnen sowie Olympiasiegerinnen sein. Das Rennen beginnt am 25. Juni in Jena und geht am 30. Juni in Schmalkalden zu Ende. Der MDR überträgt die 36. Auflage des Rennens als Livestream, außerdem ist es bei sportschau.de zu sehen.