Diese Blockademöglichkeit will die AfD-Fraktion auch in den Ausschüssen nicht missen. Allerdings hatte der Landtag am Samstag die Geschäftsordnung geändert und die Größe der Ausschüsse auf zwölf Mitglieder begrenzt. Die AfD würde ihre Sperrminorität dadurch in den Ausschüssen verlieren.