Scharfe Kritik an diesem Vorstoß kommt von der Thüringer CDU. Der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Mario Voigt, sagte, es dürften keine Freifahrtscheine verteilt werden. Ansonsten sei es eine Einladung an jedermann, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Das sei nicht im Interesse Thüringens.

"Wir werden für eine verlässliche Identifizierung, Registrierung und Überprüfung von Menschen bereits an den EU-Außengrenzen sorgen", sagte Faeser dem "Handelsblatt". Es werde in Brüssel über Verfahren verhandelt, die noch an der Grenze und nicht erst innerhalb der EU zu raschen Entscheidungen in wenig aussichtsreichen Asylverfahren führen sollen. "Dann können abgelehnte Asylbewerber schnell bereits von den EU-Außengrenzen aus zurückgeführt werden." Faeser sprach sich zudem für verstärkte Grenzkontrollen aus.