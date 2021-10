Länderkammer Erster linker Bundesratspräsident: Ramelow im Regierungsflieger nach Berlin

Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Der Bundesrat wählt am Freitag in Berlin seinen neuen Präsidenten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow soll das Amt vom seinem Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, übernehmen. Von Reisen mit der Flugbereitschaft bis zum Kamingespräch - was Ramelow in den kommenden zwölf Monaten erwartet.