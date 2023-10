Die Thüringer CDU hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vorgeworfen, der Landesverwaltung in der Flüchtlingskrise in den Rücken zu fallen. Der Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, sagte, "es ist schäbig, wenn Herr Ramelow jetzt versucht, sein Führungsversagen den eigenen Mitarbeitern in die Schuhe zu schieben."