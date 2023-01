Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linker) kritisiert die Bundesregierung für ihren Umgang mit dem Gedenken an die Opfer der deutschen Sekte "Colonia Dignidad" in Chile. In einem Brief an das Auswärtige Amt beschwert sich Ramelow darüber, dass sich die geplante Gedenkstätte weiter verzögere. Zu seinem "Bedauern" und "Unverständnis" habe die vom Bundestag eingesetzte Kommission ihre Arbeit beendet. Ramelow schreibt in dem MDR THÜRINGEN vorliegenden Brief, er werbe nachdrücklich dafür, "die offenbar bereits getroffene politische Entscheidung noch einmal zu überdenken". Eine Anfrage unserer Redaktion zum Ende der Arbeit der Expertengruppe an das Auswärtige Amt blieb am Samstag zunächst unbeantwortet.