Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will die Corona-Regeln für Thüringen weiter verschärfen. Am Rande der Bundesratssitzung in Berlin sagte Ramelow dem MDR, Thüringen werde sich dabei am Nachbarland Sachsen orientieren. Dessen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zuvor bereits einen "Wellenbrecher" angekündigt. Ab Montag soll es demnach in Sachsen deutliche Einschränkungen geben.

Wir brauchen eine Beruhigung des Infektionsgeschehens. Ministerpräsident Bodo Ramelow

"Wir werden alle Punkte, die Sachsen jetzt anwendet, genau untersuchen, ob sie bei uns notwendig, anwendbar und von der Rechtsgrundlage her gedeckt sind", sagte Ramelow. Er sei mit dem sächsischen Regierungschef Kretschmer "fortlaufend im Gespräch". Ramelow betonte, dass er über die konkreten Maßnahmen aber erst in seinem Kabinett sprechen wolle. Zugleich machte er klar, dass es aus seiner Sicht auch einen "umfassenden Beschluss" im Landtag dafür brauche. Mitte kommender Woche ist dazu eine Sondersitzung im Parlament geplant.

Innenminister Maier kritisiert späten Termin

Thüringens Vize-Ministerpräsident und Innenminister Georg Maier (SPD) kritisiert den Termin für die Kabinettssitzung in der kommenden Woche: "Wir brauchen am Wochenende eine Sondersitzung der Landesregierung, damit der Landtag Anfang der Woche Klarheit über die geplanten Maßnahmen hat und am Mittwoch einen Beschluss fassen kann." Der geplante Termin für das Kabinett am Dienstag sei zu spät. Der SPD-Politiker sprach sich für strengere Corona-Regeln aus. "Wir werden deshalb zumindest in einigen Bereichen Kontaktbegrenzungen, Ausgangsbeschränkungen und Schließungen in Betracht ziehen müssen", sagte er der Thüringer Allgemeinen.

Ramelow: Schulen grundsätzlich offen