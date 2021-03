Pandemie-Poli Ramelows Corona-Strategie: Osterruhe,Testen, Kontaktnachverfolgung, Impfen

Ministerpräsident Bodo Ramelow will in der Corona-Pandemie verstärkt auf elektronische Kontaktnachverfolgung und Tests setzen. Über Ostern soll in Thüringen das gesellschaftliche Leben stark heruntergefahren werden. Eine Öffnung soll dann Stück für Stück erfolgen.