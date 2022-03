Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich für eine allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ausgesprochen. "Im Gegensatz zu meiner Partei bin ich sowohl für eine gut ausgerüstete Bundeswehr als auch für eine allgemeine Wehrpflicht", schrieb der Linke-Politiker in seinem Blog . Allerdings müsse beides modern gestaltet "und der Auftrag der Truppe so klar formuliert sein, dass sich die Bevölkerung hinter ihren Zielen vereinigen kann".

Was Ramelow unter einer "allgemeinen Wehrpflicht" versteht, hat der Ministerpräsident in seinem Beitrag vom Dienstag inzwischen konkretisiert. "Mir geht es zuallererst um ein verpflichtendes soziales oder gesellschaftliches Jahr, in dem jede oder jeder zwischen 18 und 25 Jahren einen solidarischen Dienst an der Gesellschaft tun soll", ergänzte er. Ein solcher Dienst könne auch beispielsweise beim Technischen Hilfswerk, beim Deutschen Roten Kreuz, bei der Feuerwehr, in der Pflege "oder eben in der Bundeswehr" absolviert werden.