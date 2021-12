Die Lage in Thüringen sei ernst, sagte Ramelow. Während sich bundesweit die Inzidenzen stabilisierten, steige sie in Thüringen weiter an. Er warb darum, Weihnachten und Silvester eher in überschaubarem Rahmen zu feiern, Abstand und Hygiene-Regeln einzuhalten. Gottesdienste seien wie auch Beerdigungen oder Trauerfeiern möglich, da die Kirchen regelkonforme Hygienekonzepte hätten. Neben den Schulen solle es auch in Kindergärten bald ein regelmäßiges Corona-Testangebot geben.