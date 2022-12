Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich in einer Stellungnahme gegen einen Antrag auf Ausschluss aus der Partei Die Linke gewehrt. In der Stellungnahme fragte der Linken-Politiker am Donnerstag, ob die Antragsteller allen Ernstes der Meinung seien, "dass ein völkerrechtswidriger Krieg, wenn er von Wladimir Putin losgetreten wird, eine legitime Maßnahme sei". Dies würde gegen die Werte der Linkspartei verstoßen, so Ramelow.