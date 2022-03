Die Infektionszahlen in Thüringen steigen noch - angesichts dessen sei es zu früh, die Möglichkeiten, die Pandemie zu bekämpfen, grundlegend einzuschränken, so Ramelow. Alle 16 Bundesländer hätten demnach zur Ministerpräsidentenkonferenz Protokollnotizen abgegeben, in denen sie ihren Protest gegen das Vorgehen der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht haben.

Einigkeit herrschte hingegen beim Thema Ukraine. Alle Länder wollen Flüchtlinge aufnehmen. Die Last soll laut Ramelow auf breiten Schultern verteilt werden. Dafür hat der Bund zugesagt, die Länder finanziell zu unterstützen. Wie viel Geld bereitgestellt wird, muss noch geklärt werden. Weil schon jetzt Thüringer Kommunen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, will das Land prüfen, inwieweit Flüchtlinge in landeseigenen Immobilien untergebracht werden können.