In einem Statement am Dienstagmittag rief Ramelow dazu auf, die aktuelle Corona-Situation ernst zu nehmen. "Thüringen ist weiterhin das Bundesland mit dem höchsten Infektionsgeschehen in Deutschland", sagte er in einem Statement am Dienstagmittag. "Wir spüren - wie auch Sachsen und Bayern - den Anstieg der britischen Mutation, die aus Tschechien nach Deutschland kommt."