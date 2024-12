Drei Direktmandate würden weiteren Linke-Kandidaten den Einzug in den Bundestag sichern, auch wenn die Partei weniger als fünf Prozent der Stimmen erzielt. Diese sogenannte Grundmandatsklausel sieht vor, dass die Partei von drei erfolgreichen Direktkandidaten in Höhe ihres Zweitstimmenergebnisses im Parlament vertreten ist.

Ein solcher Einzug in den Bundestag war der Partei Die Linke bei der letzten Bundestagswahl 2021 gelungen. Weil Sören Pellmann in Leipzig sowie Gregor Gysi und Gesine Lötzsch in Berlin jeweils ihre Wahlkreise gewannen, griff die Fünfprozenthürde nicht. 4,9 Prozent der Zweitstimmen bedeuteten 39 Mandate. Für Thüringen zogen daher 2021 Susanne Hennig-Wellsow, Ralph Lenkert und Martina Renner in den Bundestag ein.