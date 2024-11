Jedes Jahr eine Staffel

"Ja, das gefällt mir sehr gut", sagt Vin über Schmalkalden. Er betont dabei jede einzelne Silbe. Es klingt ein bisschen so, als lese er einen Satz aus dem Lehrbuch vor. Seit Mai 2024 lebt Vin nun in Deutschland. Erst im August hat er seinen B2-Deutsch-Test am Bildungscenter Südthüringen in Zella-Mehlis bestanden. B2 ist das Sprachniveau, das alle Nicht-EU-Ausländer für die Zulassung für den deutschen Arbeitsmarkt benötigen.

Vin ist damit einer von 54 vietnamesischen Azubis, die mit der achten Staffel des Vietnamprojekts Neuland betreten haben. Denn anders als ihre Vorgänger waren sie frühzeitig nach Thüringen eingereist und lebten hier schon drei Monate, ehe sie ihre B2-Prüfung ablegten und ihre Ausbildung begannen. Auch diese Neuregelung, die die Integration erleichtern soll, ist ein Ergebnis der Delegationsreise 2023.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Denn bis dato lief das Projekt so ab: Junge Vietnamesen schrieben sich kostenlos an der Hanoi IEC Sprachschule ein, erklärten sich dafür aber bereit, eine Ausbildung in Deutschland zu absolvieren. Die Kosten der Ausbildung trugen die Betriebe in Thüringen, die dafür Fördermittel von bis zu 4.000 Euro erhalten konnten.

In Hanoi paukten die angehenden Azubis ein Jahr lang Deutsch in einem Intensivkurs, um das B2-Niveau zu erreichen. Danach ging es direkt nach Deutschland, wo nur wenige Tage später die Ausbildung begann. Auf den Prüfungsdruck folgte also direkt der Kulturschock, was viele vietnamesische Azubis enorm unter Stress setzte. So erlebten es zum Beispiel Trang und Huyen, die im August 2023 über ein anderes Projekt nach Arnstadt kamen.

Alles war fremd, alles war neu. Sogar das Essen. Huyen Auszubildende aus Vietnam

Deutschland: Das fremde Land

"Am Anfang war es eine Herausforderung für uns", sagt die 20 Jahre alte Huyen. "Hier war alles ganz anders." Ihre Mitbewohnerin Trang nickt eifrig. "Alles war fremd, alles war neu. Sogar das Essen", sagt sie und gibt lachend ein Beispiel: "Das erste Mal Butter schmieren, das war ein Erlebnis." Huyen und Trang sind im zweiten Lehrjahr. An der Orthopädischen Klinik des Marienstifts in Arnstadt machen sie eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Dass sie sich inzwischen gut eingelebt haben, verdanken sie ihren Kollegen und besonders ihrer Chefin: "Zum Glück hat uns Frau Hegt geholfen. Dafür sind wir sehr dankbar", sagt Huyen. Petra Hegt ist die Geschäftsführerin des Marienstifts, das allein in der Orthopädischen Klinik in Arnstadt rund 150 Mitarbeiter beschäftigt - thüringenweit sind es mehr als 500. Trotzdem nahm sich Hegt anfangs besonders viel Zeit für ihre vietnamesischen Schützlinge.

"Die beiden sind 8.000 Kilometer von zu Hause entfernt, das macht nicht nur was mit ihnen", erinnert sich Hegt. "Ich bin ja auch eine Mutter." Und so richtete Ersatz-Mutter Hegt in einer Villa des Marienstifts eine Wohnung für Huyen und Trang ein, um ihnen den Start zu erleichtern. Zusammen mit den beiden jungen Frauen ging sie einkaufen, erklärte ihnen die wichtigsten Dinge und lief mit ihnen den Arbeitsweg ab. Für die anstehenden Behördengänge schaltete sie den Dienstleister Parisat ein.