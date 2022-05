Bodo Ramelow (Linke) tritt für Waffenlieferungen an die Ukraine in jedem erforderlichen Umfang ein. Das Motto der Friedensbewegung "Frieden schaffen ohne Waffen" bleibe dabei grundsätzlich gültig - es trete jedoch im Falle eines Angriffskrieges hinter das Selbstverteidigungsrecht des Angegriffenen zurück, sagte der Thüringer Ministerpräsident dem Evangelischen Pressedienst in Erfurt. Nun müsse eine Friedens- und Vertragsstrategie für die Zeit nach dem Krieg entwickelt werden.

Ramelow betonte, dass das Ziel von Abrüstung grundsätzlich richtig bleibe. Vor 40 Jahren hätten sich zwei hochgerüstete Machtblöcke in der Welt gegenübergestanden. Der Slogan "Frieden schaffen ohne Waffen" sei richtig gewesen. Der Hintergrund damals sei jedoch ein anderer gewesen. "Damals gab es keinen Krieg." Doch nun müssten wir uns die Frage stellen, wie wir mit dieser aggressiven kriegerischen Situation umgehen, so Ramelow. "Und hier bleibe ich dabei: Ein angegriffener Staat muss das Recht haben auf Selbstverteidigung."

Der Linke-Politiker berief sich dabei auf das Völkerrecht: "Wenn ein Staat von einem anderen Staat angegriffen wird, darf er sich verteidigen, mit allem, was er hat und was internationale Abkommen ihm erlauben. Deshalb hat die Ukraine das Recht, sich schwere Waffen im Ausland zu besorgen." Alles, was dazu von Firmen in Deutschland geliefert werden könne, müsse auch zur Beschaffung ermöglicht werden, so Ramelow.