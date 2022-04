Die Bezeichnung "Racial Profiling" kann ins Deutsche in etwa übersetzt werden mit "Rassistische Fahndungsmuster". Gemeint sind laut dem Deutschen Institut für Menschenrechte "polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollen, Überwachungen oder Ermittlungen, bei denen die Polizei den Fokus in unzulässiger Weise auf bestimmte äußere Merkmale, die Sprache, tatsächliche oder vermeintliche Religionszugehörigkeit oder Herkunft der betroffenen Menschen richtet". Die Betroffenen werden damit pauschal als verdächtig behandelt.



Dabei sei nicht entscheidend, ob die anlasslose Personenkontrolle beispielsweise nur wegen der Hautfarbe durchgeführt wurde. "Ein Verstoß gegen das grund- und menschenrechtlich verankerte Diskriminierungsverbot liegt auch vor, wenn es ein tragendes Kriterium unter mehreren ist", heißt es in der Definition weiter.