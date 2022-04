234 Menschen hat die mobile Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt "ezra" im vergangenen Jahr unterstützt - so viele wie in den letzten zehn Jahren nicht. Grund dafür sei einerseits, dass sich viele Beratungen über mehrere Jahre hinzögen, sagte Projektleiter Franz Zobel MDR Thüringen. Das zeige, dass es viele Fälle mit großem Unterstützungsbedarf gebe.

"Andererseits ist unser Beratungsangebot in den letzten Jahren auch viel bekannter geworden. Wir erreichen damit mehr Menschen, gerade auch in den sozialen Medien."