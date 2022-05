In Thüringen rauchen deutlich mehr Männer und Frauen als im bundesweiten Durchschnitt. Mit einem rauchenden Bevölkerungsanteil von 23,5 Prozent habe Thüringen 2021 über dem Bundesdurchschnitt von 18,9 Prozent gelegen, teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mit.

Nach Altersgruppen betrachtet, rauchten in Thüringen die ab 65-Jährigen am seltensten. Von ihnen griff laut der Statistik nur jeder Zehnte zur Zigarette. Der Anteil der Raucher in der Altersgruppe der 25- bis unter 45-Jährigen lag dagegen bei 34,8 Prozent - von ihnen waren weniger als zwei Drittel Nichtraucher.