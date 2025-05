Der Thüringer Landesverband der Polizeigewerkschaft GdP hat beim Amtsgericht Gera Beschwerde gegen eine Razzia in der Geschäftsstelle Ende März eingelegt. Die GdP teilte am Donnerstag mit, trotz wiederholter Aufforderung durch ihre Anwälte hätten die Ermittlungsbehörden keinen richterlichen Durchsuchungsbeschluss vorgelegt. Außerdem hat sich die Gewerkschaft wegen mutmaßlicher Datenschutzverstöße an den Thüringer Datenschutzbeauftragten gewandt.